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09 июля, 08:00

Общество

Врач-косметолог Роз рассказала о пользе термальной воды в жару

Врач-косметолог Роз рассказала о пользе термальной воды в жару

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Врач-косметолог Лейла Роз назвала термальную воду лучшим способом освежиться в жару, так как она, в отличие от водопроводной, не сушит кожу, а, наоборот, восстанавливает ее и успокаивает.

По ее словам, существует три типа термальной воды. В литре гипотонической содержится меньше 9 миллиграммов микроэлементов. Такой раствор считается самым "мягким". В литре изотонической воды – от 9 до 11 миллиграммов микроэлементов. Наиболее насыщенная – гипертоническая вода. В литре содержится больше 11 миллиграммов микроэлементов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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