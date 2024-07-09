Врач-косметолог Роз рассказала о пользе термальной воды в жару

Врач-косметолог Лейла Роз назвала термальную воду лучшим способом освежиться в жару, так как она, в отличие от водопроводной, не сушит кожу, а, наоборот, восстанавливает ее и успокаивает.



По ее словам, существует три типа термальной воды. В литре гипотонической содержится меньше 9 миллиграммов микроэлементов. Такой раствор считается самым "мягким". В литре изотонической воды – от 9 до 11 миллиграммов микроэлементов. Наиболее насыщенная – гипертоническая вода. В литре содержится больше 11 миллиграммов микроэлементов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

