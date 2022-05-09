Более миллиона человек присоединились к акции "Бессмертный полк" в Москве

В центр Москвы сегодня вышли более миллиона человек. Они несли портреты ветеранов. Шествие "Бессмертного полка" вновь поразило своим масштабом. Это первая очная акция за три года. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса она проходила в виртуальном формате.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

