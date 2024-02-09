Директор Московского зоопарка поздравила панду Катюшу с китайским Новым годом

Китайский Новый год пришел и к панде Катюше – ее поздравила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она рассказала, что пандочка получила в подарок торт с лакомствами, а также бамбукового дракона. Гендиректор зоопарка также поздравила всех, кто отмечает Новый год по лунному календарю, пожелав счастливого, насыщенного, волшебного года.

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