Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 22:00

Общество

Директор Московского зоопарка поздравила панду Катюшу с китайским Новым годом

Директор Московского зоопарка поздравила панду Катюшу с китайским Новым годом

В столице стартовал фестиваль, посвященный китайскому Новому году

"Мослекторий": Маргарита Лагуткина рассказала про китайский Новый год

Певец Сергей Лазарев опубликовал видео с танцующей на его концерте пенсионеркой

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как город создает условия для развития производства

Дикого енота достали из мусорного бака в Северной Осетии

Высота снежного покрова в столице превысила 60 см

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 10 февраля

"Доктор 24": врач рассказала, как лечат ревматологические заболевания в столице

"Доктор 24": врач рассказала, что способствует проявлению псориаза

Китайский Новый год пришел и к панде Катюше – ее поздравила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она рассказала, что пандочка получила в подарок торт с лакомствами, а также бамбукового дракона. Гендиректор зоопарка также поздравила всех, кто отмечает Новый год по лунному календарю, пожелав счастливого, насыщенного, волшебного года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоживотныевидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика