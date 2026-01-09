Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 января

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 января

40% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за последние 12 часов

Синоптики призвали москвичей доверять данным метеорологических служб

Зрители Москвы 24 могут принять участие в конкурсе и выиграть призы

Собянин: к волонтерскому движению присоединились больше 180 тысяч москвичей

Интенсивность осадков начнет снижаться в столичном регионе вечером 9 января

Колонна техники для уборки снега застряла в столичном ЖК

Телеканал Москва 24 провел экскурсию по редакции участнику акции "Елка желаний"

Рекордный снегопад накрыл Москву

Циклон "Фрэнсис" принес в Москву сильный снегопад

В соцсетях распространилось видео, как в аэропорту Шереметьево скопилось много пассажиров в ожидании багажа. Как сообщили в пресс-службе гавани, ситуация была связана с замедлением работы техники в условиях интенсивного снегопада.

На бульваре Рокоссовского пассажиры вытолкали городской автобус из сугроба. Транспорт не мог развернуться, и люди сами вызвались помочь, присоединились также случайные прохожие.

За последние 12 часов в столичном регионе выпало 40% месячной нормы осадков. Пик снежной бури в Москве пройден. Снегопад начал постепенно ослабевать, но в городе появились полуметровые сугробы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодатранспортгородвидеоЕкатерина Фоменко

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика