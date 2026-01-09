Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 января

В соцсетях распространилось видео, как в аэропорту Шереметьево скопилось много пассажиров в ожидании багажа. Как сообщили в пресс-службе гавани, ситуация была связана с замедлением работы техники в условиях интенсивного снегопада.

На бульваре Рокоссовского пассажиры вытолкали городской автобус из сугроба. Транспорт не мог развернуться, и люди сами вызвались помочь, присоединились также случайные прохожие.

За последние 12 часов в столичном регионе выпало 40% месячной нормы осадков. Пик снежной бури в Москве пройден. Снегопад начал постепенно ослабевать, но в городе появились полуметровые сугробы.

