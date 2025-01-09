Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 16:00

Общество

Эксперт рассказал, как новогодние праздники повлияют на зарплаты москвичей

Эксперт рассказал, как новогодние праздники повлияют на зарплаты москвичей

Москвичи поделились лайфхаками для возвращения к работе после праздников

"Атмосфера": облачная погода с осадками ожидается в Москве 10 января

В Москве объявлен желтый уровень опасности до 20 января из-за гололедицы

Новости часа: Собянин объявил об открытии нового корпуса кадетской школы № 1784

В РАН прокомментировали ситуацию с заболеваемостью метапневмовирусом

Новости часа: более 100 км дорог было построено в Москве за 2024 год

Синоптик Вильфанд рассказал, сколько продлится теплая погода в Москве

Более 30 человек заразились метапневмовирусом в Казахстане

Синоптики пообещали до 1 градуса тепла в Москве 9 января

Новогодние праздники не должны сказаться на доходах москвичей. Работодатели обязаны выплатить сотрудникам месячную зарплату в полном объеме, включая все надбавки. Исключение составляют лишь должности с почасовой оплатой.

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, для сотрудников с фиксированной зарплатой она остается неизменной, несмотря на праздничные дни. Это касается и стимулирующих, и компенсационных выплат, которые обязательно должны быть включены в расчет.

Если работодатель снижает оплату, исключая надбавки, такие действия нарушают разъяснения Конституционного суда и являются неправомерными.

Для тех, кто работал в праздничные дни, предусмотрена компенсация: дополнительная выплата или отгулы. Минимальные размеры компенсации установлены федеральным законом, но окончательный вариант зависит от правил компании или коллективного договора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАлина ГилеваРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика