Эксперт рассказал, как новогодние праздники повлияют на зарплаты москвичей

Новогодние праздники не должны сказаться на доходах москвичей. Работодатели обязаны выплатить сотрудникам месячную зарплату в полном объеме, включая все надбавки. Исключение составляют лишь должности с почасовой оплатой.

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, для сотрудников с фиксированной зарплатой она остается неизменной, несмотря на праздничные дни. Это касается и стимулирующих, и компенсационных выплат, которые обязательно должны быть включены в расчет.

Если работодатель снижает оплату, исключая надбавки, такие действия нарушают разъяснения Конституционного суда и являются неправомерными.

Для тех, кто работал в праздничные дни, предусмотрена компенсация: дополнительная выплата или отгулы. Минимальные размеры компенсации установлены федеральным законом, но окончательный вариант зависит от правил компании или коллективного договора.

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