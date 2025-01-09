Москвичи поделились лайфхаками для возвращения к работе после праздников

После новогодних каникул жители Москвы находят свои способы вернуться к рабочим будням. Одни утверждают, что долгий отдых им не мешает, и они легко включаются в рабочий ритм, другие предпочитают морально подготовиться заранее, планируя все накануне.

Некоторые москвичи отмечают, что устали от праздников и с удовольствием возвращаются к работе, особенно те, чей график позволяет чередовать дни отдыха и труда.

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