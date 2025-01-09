Вирусолог Сергей Нетесов прокомментировал распространение метапневмовируса

Российские туристы, отдыхающие на курортах Индии и Китая, жалуются на плохое самочувствие. Люди считают, что могли заразиться метапневмовирусом. Случаи заражения им зафиксировали не только в Китае и Индии, но и в Казахстане, Киргизии, Украине и ряде других стран.

Эпидемиологическую ситуацию прокомментировал вирусолог, доктор биологических наук, профессор, академик РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

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