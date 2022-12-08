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Общество

Жители Балашихи пожаловались на очереди в общественный транспорт

Жители Балашихи пожаловались на очереди в общественный транспорт

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Жители Балашихи пожаловались на проблемы с общественным транспортом

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Жители подмосковной Балашихи пожаловались на проблемы с общественным транспортом. По их словам, автобусы приходят часто, но они небольшого размера, поэтому все желающие уехать не помещаются.

В администрации округа заявили, что очередь на автобус была один раз, когда одна машина сломалась в пути. А местный перевозчик заявил об увеличении числа автобусов на данном маршруте с 2023 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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