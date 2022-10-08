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Общество

Рэпера Oxxxymiron включили в список иноагентов

Рэпера Oxxxymiron включили в список иноагентов

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Рэпера Oxxxymiron включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. По данным, опубликованным на сайте Минюста, артист ведет политическую деятельность и получает за это деньги из Украины.

Ранее прокуратура Москвы просила суд признать экстремистским текст Oxxxymiron. В одной из его песен усмотрели признаки "публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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