Рэпера Oxxxymiron включили в список иноагентов

Рэпера Oxxxymiron включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. По данным, опубликованным на сайте Минюста, артист ведет политическую деятельность и получает за это деньги из Украины.

Ранее прокуратура Москвы просила суд признать экстремистским текст Oxxxymiron. В одной из его песен усмотрели признаки "публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

