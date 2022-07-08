Сломанная карусель кружила детей более получаса без остановки в Ставрополе

Сломанная карусель кружила детей больше 30 минут без остановки. Это произошло в парке развлечений в Ставрополе. Сотрудники пытались остановить аттракцион, но он долго не поддавался.

Никто из катавшихся детей не пострадал. Однако родители потребовали наказать ответственных за сломавшийся аттакцион. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.