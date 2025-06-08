Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 июня

В Москву пришли ливни, грозы и сильный ветер. На фоне непогоды в столице до 21:00 воскресенья, 8 июня, действует штормовое предупреждение. При этом, по данным МЧС, возможны осадки в виде града.

Пожар произошел в торговом центре на Большой Семеновской улице в Москве. Там загорелся фасад двухэтажного здания. Огонь охватил 100 квадратных метров, однако пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Пограничники Литвы на границе с Белоруссией стали высаживать россиян из поезда. Пропускают только тех, у кого биометрические паспорта. Аналогичная ситуация наблюдается при въезде в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию. В Ассоциации туроператоров России посоветовали заранее оформить подходящий документ.