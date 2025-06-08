Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 20:15

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 июня

Ливни, грозы и сильный ветер продолжаются в Москве

Дождь и ветер ожидаются в Москве 8 июня

Сергей Собянин поздравил социальных работников с профессиональным праздником

Ветер и дождь возможны в Москве до конца дня 8 июня

Грозы и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются 8 июня в Москве

Сергей Собянин поздравил социальных работников с профессиональным праздником

Дожди ожидаются в Москве во второй половине дня 8 июня

В соцсетях завирусился ролик, главными героями которого стали бегемот Булька и его хозяйка

Первые патриотические лагеря открылись для столичных школьников

В Москву пришли ливни, грозы и сильный ветер. На фоне непогоды в столице до 21:00 воскресенья, 8 июня, действует штормовое предупреждение. При этом, по данным МЧС, возможны осадки в виде града.

Пожар произошел в торговом центре на Большой Семеновской улице в Москве. Там загорелся фасад двухэтажного здания. Огонь охватил 100 квадратных метров, однако пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Пограничники Литвы на границе с Белоруссией стали высаживать россиян из поезда. Пропускают только тех, у кого биометрические паспорта. Аналогичная ситуация наблюдается при въезде в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию. В Ассоциации туроператоров России посоветовали заранее оформить подходящий документ. 

Читайте также
обществопогодапроисшествияпожаргородза рубежомвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика