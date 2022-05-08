Более 300 жителей Подмосковья обратились к медикам после укусов клещей. У пяти из них обнаружили болезнь, способную вызывать различные хронические заболевания.

Из-за довольно холодной весны клещи в этом году проснулись позже обычного – в середине апреля. Как защититься от клещей? И нужно ли вакцинироваться от клещевого энцефалита? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.