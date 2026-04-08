Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в России не хватает кадров в строительстве

В России не хватает кадров в строительстве. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на коллегии Минстроя.

По его словам, в отрасли сохраняется серьезный дефицит специалистов. В этих условиях на первый план выходит рост производительности труда, к 2030 году ее планируют увеличить более чем на 20%. Спрос на рабочие профессии в целом по стране продолжает расти.

