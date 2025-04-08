В России предрекли появление продуктов с насекомыми в составе

На полках российских магазинов могут появиться продукты, в составе которых содержатся насекомые. Такое предположение прозвучало в Российском союзе пекарей.

Тем временем Евросоюз уже разрешил использовать в продуктах пять видов насекомых, в том числе мучного червя. Однако не все европейские страны поддерживают новый тренд. В частности, итальянские и словацкие пекари выступили против.

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