Волонтерский проект "Время добра" будет идти в Москве до 14 апреля

В столице стартовал проект "Время добра", в рамках которого москвичи могут попробовать себя в различных направлениях волонтерской и добровольческой деятельности. В его программу вошли 20 событий на разных городских площадках.

Например, 8 апреля любой желающий может вступить в регистр доноров костного мозга. Процедура занимает считанные минуты. В это время специалисты проведут типирование генов по образцу крови.

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