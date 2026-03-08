Победительницей конкурса красоты "Мисс БРИКС" стала россиянка Валентина Алексеева

Победительницей конкурса красоты "Мисс БРИКС" стала 21-летняя россиянка Валентина Алексеева. Второе место заняла представительница из Боливии, а третье – из Белоруссии.

Финал прошел в Казани. Впервые в мире конкурс красоты разделили на три категории по возрастам. Каждой соответствовала номинация: "Маленькая мисс" (это девочки до 13 лет), "Мисс" (девушки) и "Миссис" (замужние женщины с детьми).

