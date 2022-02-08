Новости мира: в Германии прошли акции против антиковидных мер

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Тысячи человек в Германии вышли на улицы, выступая против антиковидных мер и обязательной вакцинации. Митинги прошли в Хемнице, Дрездене и других городах. Люди гуляли с плакатами и выкрикивали слово "Сопротивление". Акции сопровождались контрдемонстрациями – людьми, кто поддерживает антиковидные ограничения. В Германии почти 75% населения полностью привиты и более 50% получили "бустерный" укол. Ранее в правительстве заявили, что планируют смягчить коронавирусные меры к концу февраля.
В Германии взорвали старый мост. Инженеры использовали около 120 килограммов взрывчатки, чтобы разрушить ненужную эстакаду. Специалисты тщательно подготовились и обломки конструкции упали на специальное основание. Ближайшие два месяца все это будут убирать, а затем начнут строить новый путепровод. Посмотреть, как взрывают мост собрались десятки человек.
В Лондоне дали королевский салют в честь 70-летнего пребывания на троне Елизаветы II. "Платиновый юбилей" монарха отметили 41 залпом в Грин-парк. Церемонию транслировали все телеканалы, а посмотреть на салют собрались сотни человек. В парке также прошел концерт с участием оркестра Гренадерской гвардии.
В Атлантический океан попало гигантское количество мертвой рыбы. Ее сбросил литовский траулер. Произошло это у берегов Франции. Сообщается, что рыба покрыла площадь в три тысячи квадратных метров. Команда траулера заявила, что улов был настолько крупным, что сеть просто разорвалась. Экипаж также заверил, что уведомил о случившемся морские власти Литвы. Эко-активисты считают, что траулер мог охотиться за другим видом рыбы, поэтому ненужную добычу просто сбросили, что является незаконным действием. Франция уже начала расследование.
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