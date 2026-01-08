Балканский циклон принесет в Москву метели и морозы

В Москву пришел Балканский циклон, который принес с собой метели и морозы. По прогнозам синоптиков, погода резко ухудшится уже во второй половине дня, а вечером начнется сильный снегопад, который продлится до утра 10 января.

Как заявил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в пятницу жителей Центральной России ожидает "снежный Армагеддон". Мощный циклон обрушит на Москву около 30% месячной нормы осадков, что приведет к значительному росту сугробов.

