08 января, 12:15

Общество

Балканский циклон принесет в Москву метели и морозы

Балканский циклон принесет в Москву метели и морозы

Снегопад в Москве продлится до выходных

Телеканал Москва 24 подготовил стикерпак для пользователей "Одноклассников"

Роскачество назвало продукты с самым большим количеством фальсификата

Метель накроет столицу 8 января

Синоптики спрогнозировали резкое ухудшение погоды в Москве во второй половине дня 8 января

Штраф за неправильную утилизацию новогодней елки может составить до 3 тыс рублей

В Москве 8 января ожидается преимущественно облачная погода

Ветеринары и кинологи предупредили об опасности салютов для домашних животных

В Москве проводилась очистка кровель от снежных наносов

В Москву пришел Балканский циклон, который принес с собой метели и морозы. По прогнозам синоптиков, погода резко ухудшится уже во второй половине дня, а вечером начнется сильный снегопад, который продлится до утра 10 января.

Как заявил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в пятницу жителей Центральной России ожидает "снежный Армагеддон". Мощный циклон обрушит на Москву около 30% месячной нормы осадков, что приведет к значительному росту сугробов.



