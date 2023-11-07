В Москве начались исследования обновленной вакцины от COVID-19 для подростков

В Москве начались клинические исследования обновленной антиковидной вакцины "Спутник М", предназначенной для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Тестирование проходит в Сеченовском университете столицы. Специалисты выясняют уровень безопасности препарата, его реактогенность, иммуногенность и другие параметры.

Для этого сформировали группу из 50 подростков. Состояние их здоровья тщательно проверят, после чего тем, у кого все в полном порядке, дважды введут "Гам-Ковид-Вак М" с разницей в три недели. После прививки первые 24 часа будут непрерывно наблюдать врачи. Полный период исследования составит 180 дней.

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