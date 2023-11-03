Москвичей призвали остерегаться лжекоммунальщиков в ноябрьские выходные

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В праздничные дни следует быть бдительными и не впускать в квартиры мошенников, которые могут придти под видом сотрудников коммунальных служб. Об это сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Как уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков, городские службы в период длинных выходных не проводят поквартирные обходы и проверки.

"Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения – выезды осуществляются только по заявкам граждан в экстренных случаях, время приезда в обязательном порядке согласовывается", – уточнил он.

В комплексе добавили, что мошенники под видом лжекоммунальщиков могут проникнуть в квартиры жителей. В качестве жертв, как правило, они выбирают пожилых и пенсионеров. Аферисты предлагают им услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит и так далее.

Ранее москвичей призвали помнить, что коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения. Исключение из этого правила – аварийная ситуация. Информация о проверках заблаговременно размещается на стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая их осуществляет.