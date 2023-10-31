Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Камбодже вылечился последний пациент с COVID-19, сообщает РИА Новости. В настоящее время в стране нет активных случаев коронавирусной инфекции.

В Минздраве Камбоджи подчеркнули, что сообщений о новых случаях коронавируса нет уже в течение 31 дня. Всего с начала пандемии в январе 2020 года страна зарегистрировала 136 тысяч подтвержденных случаев. Из них 133 тысячи человек выздоровели и 3 тысячи скончались.

На сегодняшний день как минимум одну дозу вакцины получили 94% из 16,6 миллиона человек. Вторую дозу ввели 14 миллионам камбоджийцев. В основном в стране используются китайские вакцины Sinovac и Sinopharm.

Ранее главный внештатный специалист министерства здравоохранения России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что ситуация с распространением коронавируса в РФ остается стабильной. По его словам, небольшое повышение заболеваемости за последние четыре недели наблюдается, но темпы незначительны.

Гинцбург заявил, что "Спутник V" перестал защищать организм от коронавируса