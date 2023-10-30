В Минздраве назвали стабильной ситуацию с коронавирусом в России

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Ситуация с распространением коронавируса в РФ остается стабильной, заявил главный внештатный специалист министерства здравоохранения России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Его слова приводит "Интерфакс".

"В РФ ситуация (с коронавирусом. – Прим. ред.) тоже относительно стабильная, мы видим, что небольшое повышение заболеваемости за последние четыре недели наблюдается, но тем не менее общие цифры не сопоставимы с теми, которые мы привыкли видеть ранее", – отметил он.

Чуланов, ссылаясь на ВОЗ, также уточнил, что эпидемиологическая обстановка в мире тоже оценивается как стабильная.

Ранее министерство скорректировало рекомендации для врачей по диагностике, лечению и профилактике COVID-19. Обновленную информацию отправили во все медучреждения. Теперь для лечения коронавирусной инфекции рекомендуется применение 13 препаратов.

Уточняется, что наибольшую опасность для окружающих представляет больной человек в первые дни болезни и в конце инкубационного периода.



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