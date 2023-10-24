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24 октября, 14:32

Общество

Вирусолог заявил, что россияне будут всегда жить с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Коронавирус будет приравнен к сезонным заболеваниям, и россияне будут им периодически заражаться, отметил вирусолог Виктор Ларичев. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Эксперт считает, что наблюдаемый на сегодняшний день рост заболеваемости указывает на снижение антител у людей.

"Теперь это будет, как при гриппе, волнами накатывать, плюс вирус немного изменяется, поэтому иммунитет не готов к новому вирусу. Будем теперь так переболевать, как болели ОРЗ", – объяснил он.

Ларичев уверен, что россияне "всегда будут жить с коронавирусом". Он будет обостряться как грипп или риновирус, резюмировал эксперт.

Данные Оперштаба свидетельствуют о том, что заболеваемость коронавирусом на территории России за минувшую неделю увеличилась на 20,1%. За этот период выздоровели 15 722 человека, что на 0,9% меньше, чем неделей ранее. 50 человек умерли.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала экстренно вакцинироваться против COVID-19 и сезонного гриппа. В первую очередь это касается пожилых людей. По словам специалистов, профилактика необходима, чтобы не допустить повторения ситуации 2022 года.

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Сюжет: Коронавирус
общество
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