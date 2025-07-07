В Подмосковье торжественно открыли фонтан "Граф Орлов". Его посвятили знаменитой победе Военно-морского флота в 1770 году.

В центре сюжета представлена реконструкция сражения в Чесменской бухте. Фигуру Алексея Орлова окружают девять детализированных моделей кораблей – четыре русских и пять турецких.

Открытие фонтана сопровождалось живой музыкой, тематическими фотозонами и фуршетом под открытым небом. Гостей встречали актеры в исторических костюмах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.