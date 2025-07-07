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07 июля, 07:00

Общество

В Подмосковье торжественно открыли фонтан "Граф Орлов"

В Подмосковье торжественно открыли фонтан "Граф Орлов"

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В Подмосковье торжественно открыли фонтан "Граф Орлов". Его посвятили знаменитой победе Военно-морского флота в 1770 году.

В центре сюжета представлена реконструкция сражения в Чесменской бухте. Фигуру Алексея Орлова окружают девять детализированных моделей кораблей – четыре русских и пять турецких.

Открытие фонтана сопровождалось живой музыкой, тематическими фотозонами и фуршетом под открытым небом. Гостей встречали актеры в исторических костюмах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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