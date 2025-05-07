"Что для вас Победа": ветеран Юрий Сенцов

"Что для вас Победа?" – вопрос, который в течение многих лет задавали участникам Великой Отечественной войны (ВОВ). Серия роликов в виде ответов фронтовиков, бывших узников концлагерей и партизан напомнит зрителям о том, какой невероятный подвиг совершили наши соотечественники.

Например, ветеран ВОВ, солдат стрелковой роты Юрий Сенцов, запомнил свою первую учительницу, которая научила ребят не только писать и читать, но и любить свой класс, город и Родину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.