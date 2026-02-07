Власти стран Азии усилили контроль проверки туристов из-за вируса Нипах

Количество заболевших опасным вирусом Нипах в Индии продолжает расти. В связи с чем власти стран Азии усилили контроль проверки туристов, а также багажа в аэропортах.

Туроператоры советуют путешественникам покупать дополнительную расширенную страховку. При этом риск завоза вируса в Россию крайне низок. В стране есть современные диагностические тест системы для выявления этой инфекции. А в пунктах пропуска через госграницу функционирует система "Периметр".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

