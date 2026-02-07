Эксперты рассказали об опасности противогололедных реагентов

Последствия снежной зимы не оставляют москвичей и в квартирах. Противогололедные реагенты попадают в дом не только на подошвах обуви. Твердые частички оседают на одежде, на шерсти домашних питомцев и на колесах детских колясок, предупредили эксперты.

По их словам, в квартире снег тает, а реагенты высыхают, превращаясь в мелкую пыль. Она может вызвать заболевания верхних дыхательных путей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

