Новости часа: около 15 тыс человек дополнительно привлекли к уборке снега в центре Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 15 тысяч сотрудников дополнительно привлечено для уборки снега в центре Москвы. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Почти 40 экипажей ЦОДД работает на МКАД и вылетных магистралях из-за снегопада. Это данные Дептранса.

Десятую новостройку по реновации скоро заселят в Головинском районе Москвы. Об этом сообщил департамент градостроительной политики.