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Новости

07 февраля, 20:00

Общество

Новости часа: около 15 тыс человек дополнительно привлекли к уборке снега в центре Москвы

Новости часа: около 15 тыс человек дополнительно привлекли к уборке снега в центре Москвы

В Управлении ЗАГС Москвы рассказали, какими необычными именами называли детей в 2023 году

Новости часа: аэропорты Москвы работают штатно на фоне снегопада

Очевидцы показали кадры, как москвичи катаются на лыжах на фоне снегопада

Синоптики спрогнозировали в Москве метель до 01:00 8 февраля

Новости часа: около 40 экипажей ЦОДД дежурят на МКАД из-за снегопада

Синоптик рассказал, что снегопад в Москве прекратится в ночь на 8 февраля

Синоптики ожидают, что четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве 7 февраля

Журналист Такер Карлсон попробовал бургеры во "Вкусно – и точка"

Новости часа: Собянин выделил грант на проведение Московского международного кинофестиваля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 15 тысяч сотрудников дополнительно привлечено для уборки снега в центре Москвы. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Почти 40 экипажей ЦОДД работает на МКАД и вылетных магистралях из-за снегопада. Это данные Дептранса.

Десятую новостройку по реновации скоро заселят в Головинском районе Москвы. Об этом сообщил департамент градостроительной политики.

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