Новости часа: в Шереметьево установили самые большие в столице ящики для писем Деду Морозу

Съезд с Нижегородской улицы на Третье транспортное кольцо планируют открыть до конца года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Морозы в Москве начнут отступать в начале следующей недели. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В аэропорту Шереметьево установили самые большие в столице ящики для писем Деду Морозу, передает пресс-служба воздушной гавани.

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