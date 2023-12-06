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06 декабря, 23:00

Общество

Новости часа: в Шереметьево установили самые большие в столице ящики для писем Деду Морозу

Новости часа: в Шереметьево установили самые большие в столице ящики для писем Деду Морозу

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Съезд с Нижегородской улицы на Третье транспортное кольцо планируют открыть до конца года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Морозы в Москве начнут отступать в начале следующей недели. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В аэропорту Шереметьево установили самые большие в столице ящики для писем Деду Морозу, передает пресс-служба воздушной гавани.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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