Ученые выяснили, что чай улун может замедлять воспалительные процессы в организме

Ученые из Тайваня выяснили, что традиционный китайский чай улун может замедлять воспалительные процессы на клеточном уровне.

Экстракт из листьев снижает активность ключевых молекулярных комплексов, связанных с хроническими заболеваниями, включая диабет и нейродегенеративные расстройства. Результаты исследования объясняются высоким содержанием в чае полифенолов и катехинов, которые обладают антиоксидантными свойствами.

