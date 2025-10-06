Форма поиска по сайту

06 октября, 07:30

Ученые выяснили, что чай улун может замедлять воспалительные процессы в организме

Ученые из Тайваня выяснили, что традиционный китайский чай улун может замедлять воспалительные процессы на клеточном уровне.

Экстракт из листьев снижает активность ключевых молекулярных комплексов, связанных с хроническими заболеваниями, включая диабет и нейродегенеративные расстройства. Результаты исследования объясняются высоким содержанием в чае полифенолов и катехинов, которые обладают антиоксидантными свойствами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья Крамарова Наиль Губаев

