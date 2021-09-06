Внук и правнук Сергея Королева побывали на заводе Илона Маска

Внук и правнук Сергея Королева побывали на заводе SpaceX, где почти час провели с Илоном Маском. Об этом Андрей Королев – внук создателя советской ракетной отрасли рассказал в своем Facebook.

По его словам, встретили их по-королевски. Они увидели, как собирают двигатели, ракеты и корабль Crew Dragon. Маск уже общался с потомками Королева в прошлом году по телефону. Тогда семья конструктора поздравила основателя Space X с успешным запуском Crew Dragon.

Поездку в США Андрей Королев запланировал именно после того разговора. Илон Маск неоднократно высказывал восхищение Сергеем Королевым. Называл конструктора "одним из лучших", а в комментарии к посту Роскосмоса о Королеве написал "он был великолепен". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.