Пилот нарисовал в небе над Венгрией лайк медикам

Пилот поблагодарил врачей необычным способом

Пилот из Венгрии необычно поблагодарил врачей за их сложную работу во время пандемии. На самолете он нарисовал в небе гигантский лайк с крестом, передает телеканал Москва 24.

Этот маршрут высветился и сохранился на онлайн картах. Это было сделано для того, чтобы показать признательность врачам, которые борются с коронавирусом и продолжают работать.

Ранее жителей Серпухова призвали через надпись на небе оставаться дома. Пилот из Подмосковья решил напомнить о важности соблюдения карантинных мер, поэтому он оставил в небе надпись "Береги себя – оставайся дома".

А в Австрии на небе появилась надпись Wash Hands, что в переводе с английского означает "Мойте руки". На данный момент неизвестно, кто именно "нарисовал" предупреждение в воздухе.

В России всего зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом. За последние сутки выписаны из больниц 15 человек, за весь период выписано 64 человека. В Москве вирусом заразились 1014 человек.

