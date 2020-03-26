Жителям Серпухова предложили остаться дома необычным способом

Фото: vk.com/serpukhovinfo

Необычный призыв появился над небом Серпухова, сообщает телеканал 360.

Пилот из Подмосковья решил напомнить о важности соблюдения карантинных мер. Поэтому он оставил в небе надпись "Береги себя – оставайся дома".

Пилот продублировал призыв на английском языке. Очевидцы увидели надпись на небе недалеко от подмосковного Серпухова. В самом городе в настоящий момент не обнаружено ни одного случая заражения коронавирусом.

Ранее было известно о 41 подтвержденном эпизоде инфицирования в Подмосковье. 7 человек смогли излечиться от болезни, вызванной коронавирусом. В Московской области в настоящий момент действует режим повышенной готовности.

25 марта на территории Подмосковья прекратили работу ночные клубы, кинотеатры и детские игровые комнаты. Кроме того, в Московской области запретили курение кальянов во всех общественных заведениях.

Также 16 марта в Подмосковье ввели меры аналогичные московским. На три недели ушли на каникулы подмосковные школы. Кроме того, прекратил работу проект "Активное долголетие", функционировавший на территории Московской области.

В то же время с 11 апреля на территории Подмосковья откроют весенний сезон охоты.