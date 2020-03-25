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Общество

10:35

Еще пятерых вылечившихся от COVID-19 пациентов выписали в Подмосковье

общество медицина безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Подмосковье выписали еще пять вылечившихся от коронавируса COVID-19 пациентов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с болезнью.

"Пять пациентов благополучно вылечились от коронавируса нового типа и выписаны из больниц Московской области. Итоговые тесты показали отрицательный результат", – заявили в штабе.

В сообщении подчеркивается, что заболевание выписанных граждан протекало в легкой форме.

На данный момент в Подмосковье зафиксировано 7 случаев выздоровления при 41 случае заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее в среду, 25 марта, сообщалось, что в Москве число вылечившихся от коронавируса возросло до 14. Всего за сутки из медицинского центра в Коммунарке выписали 54 пациентов.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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