Еще пятерых вылечившихся от COVID-19 пациентов выписали в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Подмосковье выписали еще пять вылечившихся от коронавируса COVID-19 пациентов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с болезнью.

"Пять пациентов благополучно вылечились от коронавируса нового типа и выписаны из больниц Московской области. Итоговые тесты показали отрицательный результат", – заявили в штабе.

В сообщении подчеркивается, что заболевание выписанных граждан протекало в легкой форме.

На данный момент в Подмосковье зафиксировано 7 случаев выздоровления при 41 случае заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее в среду, 25 марта, сообщалось, что в Москве число вылечившихся от коронавируса возросло до 14. Всего за сутки из медицинского центра в Коммунарке выписали 54 пациентов.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось.

