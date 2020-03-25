Из медцентра в Коммунарке за сутки выписали 54 пациента

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Из медицинского центра в Коммунарке за последние сутки выписали 54 пациента, сообщил главврач медцентра Денис Проценко.

"За сутки поступили 23 пациента, выписаны 54. Состоят на лечении 380, из них: с диагнозом пневмония – 147, COVID-положительные – 104", – написал Проценко в Facebook.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве.

Ранее столичные власти утвердили алгоритм лечения пациентов, у которых подтвержден положительный результат теста на коронавирус, в домашних условиях. В случае лечения на дому человеку назначают специальные препараты, патогенетическое лечение и симптоматическую терапию.

Также департамент здравоохранения Москвы рекомендовал пить больше жидкости, использовать жаропонижающие и парацетамол.

В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

Ранее Собянин принял участие в совещании по вопросам здравоохранения. Он рассказал о возможности развития неблагоприятного сценария распространения коронавируса. Собянин подчеркнул, что главы регионов должны быть готовы к такому развитию событий. Кроме того, он отметил необходимость введения карантинного режима во всех российских мегаполисах.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось.