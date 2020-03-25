Роспотребнадзору выделили 1,4 млрд рублей на профилактику и диагностику коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Российские правительство постановило выделить Роспотребнадзору 1,4 миллиарда рублей на разработку средств профилактики и диагностики коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.

"Выделить Роспотребнадзору из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1,4 миллиарда рублей на выполнение работ по разработке средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции", – говорится в распоряжении.

24 марта Сергей Собянин принял участие в совещании по вопросам здравоохранения, которое провел Владимир Путин. На нем он призвал главы регионов быть готовыми к развитию неблагоприятных сценариев распространения коронавируса.

Также Собянин поделился опасениями по поводу отсутствия реальных цифр, демонстрирующих динамику заражения населения COVID-19. Он объяснил это низкими объемами тестирования и предложил Путину поручить полпредам жестче контролировать ситуацию с коронавирусом.

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24 марта глава государства прибыл с визитом в больницу в Коммунарке. Он поблагодарил главного врача за организацию работы медицинского учреждения.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось.