Медики назвали "скрытый" симптом коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Егений Самарин
У многих людей, которые заражены коронавирусом, при отсутствии типичных симптомов имеется общий признак – потеря обоняния. К такому выводу пришли исследователи из Университета Флиндерса в Южной Австралии, пишет "Российская газета".
Специалисты обнаружили, что коронавирус вызывает отек слизистой оболочки в большей степени, чем другие вирусы. Как отмечают ученые, это можно использовать для выявления носителей, болеющих бессимптомно.
Профессор из Университета Флиндерса Саймон Карни отметил, что именно те люди, которые болеют бессимптомно, остаются незамеченными, а из-за этого вирус быстро распространяется.
"Отметим, что потеря обоняния, или аносмия, была отмечена у каждого третьего пациента в Южной Корее. В Великобритании врачи настаивают на выделении аносмии как важного симптома, который может указывать на то, что пациент является "бессимптомным" носителем вируса", – рассказал Карни.
Ранее главный врач ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о соблюдении профилактических мероприятий в период распространения коронавируса.
Так, Зайцев посоветовал утром натощак закапывать противовирусные капли в нос и обрабатывать его оксолиновой мазью, а вечером промывать нос соляным раствором.
Для горла врач рекомендовал использовать настой календулы, который способен смягчить слизистую оболочку, а также полоскать горло антисептиками на водной основе.
Он посоветовал в период повышенной заболеваемости употреблять аскорбиновую кислоту и витамины С, D. Дома он рекомендовал поставить увлажнители воздуха, чаще мыть руки или пользоваться гелем на спиртовой основе.
По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось.
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