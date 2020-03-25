Число вылечившихся от коронавируса в Москве возросло до 14

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Из медицинского центра в Коммунарке выписали еще 5 пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Среди выписавшихся нет пожилых людей. Все пациенты недавно посещали европейские страны", – уточнила Ракова.

При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили рекомендации. Таким образом, всего в Москве вылечились от коронавируса 14 человек.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве.

Количество заразившихся коронавирусом в мире удвоилось за шесть дней

Ранее столичные власти утвердили алгоритм лечения пациентов, у которых подтвержден положительный результат теста на коронавирус, в домашних условиях.

Согласно документу, пациент остается дома, если его температура ниже 38,5 градуса Цельсия и если у него фиксируется свободное дыхание.

Также департамент здравоохранения Москвы рекомендовал пить больше жидкости, использовать жаропонижающие и парацетамол.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия ускоряется.