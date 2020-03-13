Жителей Австралии с самолета призвали мыть руки

В небе над Австралией появилась надпись "Мойте руки"

В Австралии о правилах гигиены напомнили с неба. В Сети распространилось видео, на котором призыв мыть руки появился прямо в небе, как сообщает телеканал Москва 24.

В небе над Сиднеем появилась надпись Wash Hands, что в переводе с английского означает "Мойте руки". На данный момент неизвестно, кто именно "нарисовал" предупреждение в воздухе.

В Австралии сейчас зарегистрировано порядка 350 случаев заражения новым коронавирусом COVID-19. Среди тех, кто попал под эпидемию, – голливудский актер Том Хэнкс и его жена. Супруги прилетели в страну на съемки фильма об Элвисе Пресли и почувствовали недомогание. Анализ показал наличие у них вируса.

Наличие возбудителя заболевания также обнаружили у министра внутренних дел Австралии Питера Даттона. Глава внутриполитического ведомства написал об этом в своем твиттер-аккаунте.

Среди других известных людей, зараженных коронавирусом, защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани, главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета, баскетболисты Руди Гобер и Донован Митчелл.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса был поднят до очень высокого.

В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончалось.

