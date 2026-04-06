Москвичам напомнили о мерах защиты от клещей этой весной

В этом году в Москве и Подмосковье ожидается аномально много клещей. Специалисты рекомендуют после каждой прогулки тщательно осматривать себя, детей и домашних животных. Для собак обработку от клещей нужно начинать сразу с появлением первых плюсовых температур и проталин.

Это важно, потому что клещи переносят опасные заболевания, в том числе пироплазмоз. Биологи связывают такой всплеск с большими сугробами, которые надежно укрывали паразитов зимой. По словам горожан, за несколько минут прогулки можно подцепить сразу несколько клещей. Опасность существует даже в популярных городских парках.

