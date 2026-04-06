Биологи предупредили об аномально высокой активности клещей в московских парках

В этом году клещей в лесах и зеленых зонах Москвы будет аномально много, предупреждают биологи. В соцсетях появляются видео, где за несколько минут люди подцепляют сразу несколько клещей даже при использовании средств защиты.

По словам биолога Дмитрия Сафонова, около 14% всех нападений клещей происходит в городских парках и скверах. В этом году их там будет существенно больше. Специалист рекомендует осматривать себя после каждой прогулки в парке, даже вблизи от дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.