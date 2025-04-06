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06 апреля, 13:15

Общество

По прогнозам синоптиков, сугробы сохранятся в Москве до середины апреля

По прогнозам синоптиков, сугробы сохранятся в Москве до середины апреля

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По прогнозам синоптиков, сугробы в столице сохранятся как минимум до 17–18 апреля. Осадки продолжатся и в ближайшие сутки. На дорогах города фиксируется большое количество аварий, автомобилистов просят быть предельно внимательными. Возможны и задержки авиарейсов.

Сервисы проката самокатов временно отключены – они будут работать только после улучшения погодных условий. В городе продолжают дежурить коммунальные службы – они расчищают улицы и тротуары в круглосуточном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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