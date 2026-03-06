Россиянки назвали весы самым неудачным подарком на 8 Марта

Стал известен список самых неудачных, по мнению россиянок, подарков на 8 Марта. Антирейтинг возглавили весы. Далее идут одежда или косметика без запроса, абонемент в спортзал, кухонная техника, посуда, нижнее белье без согласования, наборы из супермаркета и антивозрастные средства.

Мужчины готовятся к празднику. В Москве в несколько раз выросли продажи гаджетов и техники. Спрос на аксессуары для умного дома увеличился в пять раз, а на умные кольца почти в 4,5 раза. В число лидеров продаж также входят продуктовые наборы и фигурный шоколад.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.