График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 16:15

Общество

Россиянки назвали весы самым неудачным подарком на 8 Марта

Россиянки назвали весы самым неудачным подарком на 8 Марта

"Вопрос спорный": стоит ли дарить цветы на 8 Марта

Траты россиян на цветы выросли примерно на 9% по сравнению с последней неделей февраля

Погода в Москве испортится вечером 6 марта

Россиянку Алексееву назвали главной фавориткой конкурса "Мисс БРИКС" в Казани

6 марта станет самым холодным днем в Москве на этой неделе

Прилегающие к Рижскому рынку улицы оказались забиты автомобилями

Москвичам рассказали о погоде 6 марта

Похолодания в Москве после 8 марта не будет

"Деньги 24": россияне потратили на покупку цветов 450 млрд рублей в 2025 году

Стал известен список самых неудачных, по мнению россиянок, подарков на 8 Марта. Антирейтинг возглавили весы. Далее идут одежда или косметика без запроса, абонемент в спортзал, кухонная техника, посуда, нижнее белье без согласования, наборы из супермаркета и антивозрастные средства.

Мужчины готовятся к празднику. В Москве в несколько раз выросли продажи гаджетов и техники. Спрос на аксессуары для умного дома увеличился в пять раз, а на умные кольца почти в 4,5 раза. В число лидеров продаж также входят продуктовые наборы и фигурный шоколад.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

