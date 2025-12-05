Эмби-лампа может помочь тем, кто хочет наладить режим сна

Эмби-лампа – это умный светильник, который создает мягкий фоновый свет. Он поможет наладить режим сна, а заодно украсит интерьер.

Продукт разработали в Яндексе, поэтому лампа впишется в

экосистему умного дома. Чтобы пробуждение было комфортным,

есть специальный режим – рассвет. Лампа сама начнет постепенно

разгораться в нужное время, давая организму понять, что пора просыпаться.

При этом эмби-лампа умеет работать в других режимах, например в

режиме ночника, который поможет детям заснуть.

Внутри прибора установлено более 100 независимо работающих RGB-светодиодов, поэтому она может переливаться разными цветами и создавать эффект северного сияния, радуги, заката и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.