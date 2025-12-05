05 декабря, 08:00Общество
Эмби-лампа может помочь тем, кто хочет наладить режим сна
Эмби-лампа – это умный светильник, который создает мягкий фоновый свет. Он поможет наладить режим сна, а заодно украсит интерьер.
Продукт разработали в Яндексе, поэтому лампа впишется в
экосистему умного дома. Чтобы пробуждение было комфортным,
есть специальный режим – рассвет. Лампа сама начнет постепенно
разгораться в нужное время, давая организму понять, что пора просыпаться.
При этом эмби-лампа умеет работать в других режимах, например в
режиме ночника, который поможет детям заснуть.
Внутри прибора установлено более 100 независимо работающих RGB-светодиодов, поэтому она может переливаться разными цветами и создавать эффект северного сияния, радуги, заката и другие.
