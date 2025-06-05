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05 июня, 08:00

Общество

Для работников с высоким уровнем стресса могут ввести дополнительный отпуск

Для работников с высоким уровнем стресса могут ввести дополнительный отпуск

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Эксперты предложили ввести дополнительный отпуск для сотрудников, которые проводят много времени на работе и подвержены эмоциональному выгоранию. По их мнению, такое состояние заметно снижает эффективность труда, а значит, лучше его вовремя компенсировать.

Как пояснил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, главная цель – дать человеку возможность на неделю полностью переключиться с рабочих задач. Особенно это важно для профессий с высокой психологической или физической нагрузкой – реаниматологов, работников хосписов, домов престарелых, а также некоторых специалистов в IT-сфере.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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