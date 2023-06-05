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16:35

Общество

Будущие контрактники рассказали о причинах решения записаться на военную службу

Будущие контрактники рассказали о причинах решения записаться на военную службу

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В Москве на улице Яблочкова идет отбор кандидатов на службу по контракту. Записываться лучше заранее: сделать это можно по телефону горячей линии 117 или через портал mos.ru. Из документов с собой понадобятся паспорт, военный билет, диплом, свидетельства о браке и рождении детей, при их наличии. С каждым на месте проведут собеседование, а также предстоит показаться врачам медкомиссии.

Будущие контрактники рассказали о причинах решения записаться на военную службу.

"Это обязательно нужно, потому что ну сидеть и отсиживаться, когда родина зовет, это смешно. Я не представляю, как можно сидеть и пить латте, пока другие ребята защищают интересы нашего государства", – поделился один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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