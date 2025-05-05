Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

Новости

05 мая, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 мая

В Москве стартовал фотопроект о медработниках Великой Отечественной войны

"Миллион вопросов": как защититься от комаров и других насекомых на природе и в квартире

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 6 мая

Осадки ожидаются в Москве вечером 5 мая

Аллергия на пыльцу может провоцировать насморк, отеки и покраснения

"Вопрос спорный": стоит ли запретить коучей и блогеров-мотиваторов

Дождь ожидается в Москве в ночь с 5 на 6 мая

"Атмосфера": 7 градусов тепла ожидается в Москве вечером 5 мая

Синоптики предупредили москвичей о заморозках и сильном ветре

В Москве ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики обещают жителям столичного региона заморозки и снегопад. В МЧС просят горожан быть осторожнее из-за сильного ветра.

У дома на улице Генерала Тюленева работает тяжелая техника. Специалисты собираются краном поднимать плиты, которые обрушились между этажами после пожара.

В Махачкале неизвестные открыли стрельбу по наряду ДПС. Двое полицейских погибли, еще двое получили ранения. Также пострадали трое прохожих, среди которых 17-летняя девушка и женщина 40 лет. Все были госпитализированы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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