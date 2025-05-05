Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 мая

В Москве ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики обещают жителям столичного региона заморозки и снегопад. В МЧС просят горожан быть осторожнее из-за сильного ветра.

У дома на улице Генерала Тюленева работает тяжелая техника. Специалисты собираются краном поднимать плиты, которые обрушились между этажами после пожара.

В Махачкале неизвестные открыли стрельбу по наряду ДПС. Двое полицейских погибли, еще двое получили ранения. Также пострадали трое прохожих, среди которых 17-летняя девушка и женщина 40 лет. Все были госпитализированы.

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