Пенсию раньше срока получат россияне в марте

В марте россияне получат пенсию раньше срока. Выплата придет на карту в пятницу, 6 марта, а не с 7-го по 9-е число месяца, как обычно. Об этом сообщили в Социальном фонде.

Перенос связан с предстоящими длинными выходными, приуроченными к празднованию Международного женского дня. Эти даты выпадают на длинные выходные, поэтому пенсии будут перечислены 6 марта, в последний рабочий день перед праздниками.

