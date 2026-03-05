Пенсию раньше срока получат россияне в марте

График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

05 марта, 07:15

Общество

В марте россияне получат пенсию раньше срока. Выплата придет на карту в пятницу, 6 марта, а не с 7-го по 9-е число месяца, как обычно. Об этом сообщили в Социальном фонде.

Перенос связан с предстоящими длинными выходными, приуроченными к празднованию Международного женского дня. Эти даты выпадают на длинные выходные, поэтому пенсии будут перечислены 6 марта, в последний рабочий день перед праздниками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

