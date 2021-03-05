Новости России: на Дальнем Востоке из-за непогоды закрываются школы и не летают самолеты

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На Чукотке не работает аэропорт, рейсовые автобусы не ходят, а школы закрыты. Причиной этому стал мощный циклон. Там вовсю бушуют метели, порывы ураганного ветра достигают 46 метров в секунду, что составляет почти 166 километров в час.
Зима не думает отступать и в других регионах Дальнего Востока. На Сахалине объявлено штормовое предупреждение и закрыта паромная переправа. А в Приморье снежные заносы стали причиной массовой аварии. В городе Артеме столкнулись сразу 15 автомобилей, 2 из которых – машины скорой помощи.
В Норильске развалилось девятиэтажное здание, где проводились работы по демонтажу. Рабочий на экскаваторе пытался ковшом убрать кусок стены, но в итоге обрушилась внушительная часть дома. На кадрах видно, как несколько человек убегают от густого облака пыли, а груда камней и плит падает на строительную технику.
В Анапе из-за аномального потепления проснулись пауки. Местная жительница опубликовала видео с паутиной, которая никак не могла появиться в начале марта даже в этом регионе. В Россельхознадзоре по Краснодарскому краю объяснили, что активизация пауков действительно может быть связана с погодой, но никакой опасности для человека они не представляют.
Одна из крупных рек на юге России – Дон – мелеет. Там, где еще недавно плавали на лодке, теперь можно ходить пешком. Водохранилища наполняются максимум наполовину, под угрозой водоснабжение в городах Ростов-на-Дону и Азов. Есть информация, что виной тому не только изменения климата. Хозяйственная деятельность, углубление дна для прохода крупных судов – все это усугубляет проблему.
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