Кабмин продлил срок въезда в РФ по приложению "Путешествую без COVID-19"

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Правительство продлило срок въезда в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19" для граждан стран Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) до 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Первоначально срок применения приложения для въезда на территорию РФ был установлен до 1 марта.

"Правительством утверждено распоряжение, < ... > предусматривающее продление до 1 апреля 2021 года срока применения мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" для предъявления отрицательных результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию при пересечении государственной границы РФ в определенных пунктах пропуска", – говорится в сообщении кабмина.

Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" было разработано для отображения результатов тестирования граждан на коронавирусную инфекцию при въезде в Россию. Пользоваться приложением для въезда в страну через Армению и Белоруссию в упрощенном порядке могут граждане государств-членов ЕврАзЭС.

В кабмине отметили, что приложение упрощает процедуру перемещения между странами, обеспечивая при этом соблюдение действующих требований. Кроме того, ресурс содержит в себе информацию о том, какие санитарно-эпидемиологических правила действуют в той или иной стране ЕврАзЭС, а также содержит перечень верифицированных лабораторий для тестирования.

Результаты тестов и QR-коды остаются в памяти приложения "Путешествую без COVID-19", что дает возможность ответственным сотрудникам проверять их как визуально, так и в автоматическом режиме с помощью считывания кода.

Как сообщалось, такой порядок упрощенного въезда был введен с 1 февраля. Для въезда в Россию иностранцам доступны 20 аэропортов, включая авиагавани Москвы и Подмосковья.